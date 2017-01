DSP : deux cambrioleurs arrêtés grâce à un "citoyen vigilant"

J-B. C.

En quittant les lieux, ils ont été hélés par un "citoyen vigilant" qui leur a dit avoir vu deux individus partir en scooter en possession d’un sac correspondant à la description de l’un des objets volés.Ce témoin avait eu la présence d’esprit de relever la plaque d’immatriculation du deux-roues. Et il les a même suivis jusqu’à un domicile situé prés du temple protestant de Pirae.Les policiers se sont donc rendus sur place et ont arrêté l’un des deux jeunes qui a reconnu avoir commis le cambriolage avec un ami.La perquisition a permis de retrouver la totalité de ce qui avait été volé: tablette, ordinateur, console de jeux, appareil-photos etc..Mais aussi d’autres objets qui se sont avérés provenir d’un second cambriolage commis le même jour à Erima (Arue). Les deux mis en cause ont reconnu les faits. Ils sont convoqués au tribunal pour s’expliquer.