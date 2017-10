DIG : la confiance ne règne pas!

Episode n°7 : Le puits des âmes

Le principal suspect du meurtre d’Emma est arreté. En Croatie, Avram se fait kidnapper et Billingham tente de convaincre Debbie et Josh de ne pas dévoiler leur secret.



Episode n°8 : L'ordre du Moriah

Pendant qu'Emma raconte son histoire, Debbie élabore un plan pour sauver Joshua et Charlie. Elle doit alors se rendre dans un magasin de matériel électronique. Lynn apprend que Peter n'a pas quitté Jerusalem.