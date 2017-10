FAITS DIVERS

Cyril Tetuanui: la justice met un frein à sa carrière politique

Mercredi 18 Octobre 2017 à 08:43 | Lu 229 fois

JUSTICE - Cyril Tetuanui comparaissait ce mercredi matin devant la cour d'appel de Papeete, pour deux affaires. L'une concernait un trafic d'influence, et l'autre une atteinte à l’égalité d’accès aux marchés publics. Il a été condamné à un an de prison ferme et deux années d'inéligibilité dans le premier dossier et 8 mois avec sursis pour la deuxième affaire.







Dans son coffre-fort, les enquêteurs avaient découvert une lettre signée du tavana de Tumaraa dans laquelle il s’engageait "à respecter -ses- promesses". Ce qui avait suscité la curiosité des gendarmes.







Cyril Tetuanui peut se pourvoir en cassation.

Rédaction web Dans la première affaire, il était reproché à l’élu d’avoir empoché, en 2013, 1,5 million de francs en liquide, une somme remise par un commerçant de Raiatea. La justice s’était intéressé au tavana après la perquisition du domicile de ce commerçant, impliqué (et condamné depuis) dans un trafic de stupéfiant.Dans son coffre-fort, les enquêteurs avaient découvert une lettre signée du tavana de Tumaraa dans laquelle il s’engageait "à respecter -ses- promesses". Ce qui avait suscité la curiosité des gendarmes. Concernant la deuxième affaire , il était suspecté d’avoir ordonné le paiement, par la commune, d’une série de factures injustifiées dans le cadre de la construction de deux salles de sports à Raiatea.Cyril Tetuanui peut se pourvoir en cassation.

