Cyclone Donna : alerte maximale pour la Nouvelle-Calédonie

L’alerte maximale sera déclenchée lundi à 19 heures en raison du passage du cyclone Donna. Tous les habitants du nord de la Nouvelle-Calédonie et des îles Loyauté d'Ouvéa et de Lifou sont concernés. Des rafales de vent à 180 km/h, des pluies diluviennes et une forte mer sont attendues. Le sud de la province et l'île de Maré ont également été placés en alerte niveau 1.



La trajectoire sud-est de Donna devrait l'amener à toucher le nord de l'archipel des Loyauté dans la nuit de lundi à mardi. Le cyclone devrait ensuite passer entre l'île de Maré et la pointe sud de la Grande-Terre ce mardi avant de s'éloigner.