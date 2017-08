Cyclisme : Tuarii Teuira remporte le Grand Prix de Pirae

Rédaction web avec communiqué

Tuarii Teuira a franchi la ligne d’arrivée après 2h15 minutes et 21 secondes de course, une petite seconde avant son coéquipier Manarii Lauren. Cédric Wane, de Pirae Cyclisme, complète le podium avec un temps de 2 heures 15 minutes et 32 secondes.Sur l’épreuve de Pass’Cyclisme, Johann Handerson prend la première place devant Thierry Tonnelier et Yohann Pailloux.Chez les filles, Teanavai Ti-paon s’impose et se classe 19ème au scratch. Elle est suivie de Ranitea Manuel et de Mei-Lin Lou.Le prochain rendez-vous cyclisme aura le week-end prochain avec la quatrième manche de la Coupe de Tahiti Nui.