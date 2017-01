Crystal Cruise compte baser à Papeete un navire de croisière haut de gamme

Rédaction Web avec Tauhiti Tauniua Mu San et Manava Tepa

La compagnie de renommée internationale à l'intention de baser à Tahiti un navire de petite taille, mais de très très haut de gamme, proposant à bord uniquement que des suites à l'intention de 70 passagers, fortunés.Ces passagers seront transportés à Tahiti via ATN, selon Jean-Christophe Bouissou, "C'est pour cela que Christian Sauleau est à Tahiti et aussi pour voir si dans le port de Papeete les conditions pour pouvoir baser ce navire en Polynésie durant toute l'année sont réunies."Cette démarche est le fruit d'un travail initié par l'ex ministre du Tourisme, désormais à la tête du ministère du Logement et de l'Urbanisme. "J'ai rencontré à diverses reprises Christian Sauleau, lors de déplacement en Floride et c'est le fruit de tout ce travail qui est aujourd'hui en cours de concrétisation."Le ministre table plus sur les dépenses touristiques qu'amèneront ces croisiéristes de luxe que sur leur nombre. "On parle ici de gens riches qui vont monter à bord de ce navire de croisières, donc ce sont des dépenses touristiques bien plus élevées que la moyenne qui seront réalisées."D'autres compagnies souhaitent baser des navires en Polynésie, d'après Jean-Christophe Bouissou, comme "La compagnie Silver Sea, basée à Monaco qui compte des navires de 400 à 500 passagers."Pour l'ex homme fort du tourisme, il ne s'agit pas de submerger la Polynésie par des navires gigantesques dont on aurait des difficultés à traiter en terme de turn-over des milliers de passagers dans le port de Papeete, mais "d'avoir la juste taille pour que ce soit supportable pour notre population."