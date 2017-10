Cross scolaire du collège Henri Hiro : un outil de cohésion

Pour cette journée exceptionnelle, un accueil particulier était réservé aux élèves : un petit déjeuner leur a été offert. Les années précédentes, plusieurs élèves étaient victimes de malaise hypoglycémique durant le cross, car beaucoup arrivaient le ventre vide.

Pendant que les élèves se restauraient, les surveillants et les professeurs se postaient le long du parcours de course, épaulés par la police municipale et les pompiers de Faa'a. Des parents était également présents le long du parcours pour encourager leurs enfants et leurs camarades.