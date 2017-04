Croisière ludique avec Teurataua Lehartel

Rédaction Web avec Tamara Sentis et Mata Ihorai

Teurataua Lehartel, est une Tahitienne employée à bord du navire qui initie les passagers à la culture polynésienne. Elle est arrivée ce matin à bord du Maasdam, après presque un mois passé en mer à sillonner les îles du Pacifique. "Je suis partie de San Diego, on a fait une semaine de mer, on a vu toutes les îles Hawaii, les îles Cook et mercredi dernier nous étions à Raiatea au marae Taputapuatea".Sur les 580 membres d’équipage qui travaillent à bord du Masdam, elle est la seule Tahitienne. Son travail : initier les passagers à la culture polynésienne. "J'apprends aux gens à jouer au ukulele des petits morceaux, et aussi du toere."Tetuaura travaille dans le tourisme depuis plus de 20 ans. Sur terre comme sur mer. Pour elle, c’est une vraie passion. "Quand tu travailles dans le domaine du tourisme, il faut aimer ce que tu fais. Il n'y a pas d'heure. Il faut vraiment travailler avec le cœur et toujours viser l'excellence".Dès demain, elle reprendra la mer direction Moorea, puis Rangiroa et Nuku Hiva. Sa prochaine croisière, à bord du Seabourne, est prévu pour le mois d’octobre.