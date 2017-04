Crevettes au curry et lait de coco

Je m’occupe d’abord de faire chauffer une poêle à feu doux. J’y ajoute l’huile de coco et je fais grillé et revenir la noix de coco râpée.J’ajoute ensuite les crevettes déjà nettoyées.En attendant, je coupe la tomate en petits cubes que je rajoute à la poêle directement.Je continue avec un peu de persil frais pour la couleur et le parfum.Je rajoute ensuite le lait de coco frais et le curry jaune.Je laisse cuire doucement quelques minutes et c’est prêt !