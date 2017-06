Création d'un certificat et d'un brevet polynésien des métiers d'art

Selon le premier arrêté, Il est créé un certificat polynésien des métiers d'art, classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation et dans le domaine d'activité "autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes", L'appellation la plus courante de l'emploi et du niveau de qualification est artisan.

Ce diplôme comprend les options suivantes :

option A : sculpture ;

option B : gravure ;

option C : vannerie ;

option D : tatouage.



Ce certificat polynésien des métiers d'art est composé :

1) d'unités professionnelles : histoire de l'ouvrage d'art polynésien et arts appliqués ; analyse et préparation d'un ouvrage ; exécution d'un ouvrage.



2) d'unités générales : français et histoire-géographie et éducation civique ;mathématiques-sciences physiques et chimiques ; éducation physique et sportive ; langue vivante (épreuve facultative).



Le certificat polynésien des métiers d'art dans le détail: