Crash d’Air Moorea : deux nouvelles personnes renvoyées

Dans l'affaire du crash du Twin Otter d’Air Moorea le 9 août 2007, l'aviation civile ne peut pas être poursuivie. Les cinq autres personnes, dont le juge Thierry Fragnoli avait demandé le renvoi en correctionnelle, sont quant à elles toujours visées par la procédure.Il s'agit de Freddy Chanseau (ancien DG d’Air Moorea) et de son directeur technique Jacques Gobin ; du responsable de production Jean-Pierre Tinomano, du responsable du bureau d’étude Stéphane Loisel, et du contrôleur de production Didier Quenemeur.En revanche, si le juge ordonnait un non-lieu au bénéfice de Guy Yeung, ancien directeur de l’aviation civile et Andriamanonjisoa Ratsimbazafy, directeur du groupement pour la sécurité de l’aviation civile (GPSEAC), la chambre d'instruction en aura décidé autrement. Ces deux personnes sont renvoyées et leur seul recours reste la cassation.S'il n'y a pas de pouvoir en cassation l'affaire pourrait passer devant le tribunal d'ici quelques mois, voire en début d'année prochaine.