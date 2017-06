Courgettes rôties au four

Je commence par l’ail que je coupe très finement. Je réserve dans un bol, puis j’y ajoute l’huile d’olive et le jus de citron.Je récupère la courgette, je la coupe dans la longueur d’abord puis en morceaux assez fins.Dans un plat à gratin, je dépose mes courgette, je verse ma préparation ail et huile d’olive sur les légumes et je termine avec un peu de chapelure.J’enfourne ensuite pour 15 min à 180°C. Je peux les servir avec du poisson par exemple.