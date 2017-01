Cour d’appel : prison ferme pour deux trafiquants d’ice

J-B. C.

La cour d’appel n’a pas entièrement suivi les réquisitions de l’avocat général qui, le mois dernier lors du procès, avait réclamé 6 et 10 ans de détention contre les deux trafiquants âgés de 32 et 25 ans.Le plus âgé avait importé depuis la Californie 600 grammes de méthamphétamine. Il avait été appréhendé, en 2015, lors d’un banal contrôle routier des agents des douanes. 52 grammes d’ice avaient été découverts dans son coffre par les fonctionnaires.En perquisitionnant son domicile, les enquêteurs avaient également mis la main sur 4 millions Fcfp en liquide.Outre la prison, l’importateur de la drogue s’est vu infliger une sévère amende douanière : 60 millions Fcfp, soit la valeur marchande, à la revente, de 600 grammes d’ice.