Coups de couteau à Raiatea : l’auteur présumé mis en examen pour tentative de meurtre

J-B. C.

Vendredi, à Taputapuatea, une rixe a éclaté entre les deux frères pour une raison encore obscure. Mais au cours de l’échauffourée, le mis en cause a porté plusieurs coups de couteau à son parent, le blessant grièvement. La victime a du être hospitalisée et s’est vue délivrer 30 jours d’incapacité de travail.L’auteur des coups de couteau ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales, le trentenaire ayant été à plusieurs reprises hospitalisé en psychiatrie ces dernières années. Une expertise a d’ailleurs été demandé pour s’assurer ou non de sa responsabilité pénale. L’instruction du dossier se poursuit.