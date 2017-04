Coupe du monde : victoire des Tiki Toa face au Japon 4 à 3

Nos Tiki Toa poursuivent cette coupe du monde avec une victoire. Ils affrontaient le Japon aujourd'hui à Nassau, aux Bahamas. Une rencontre cruciale, puisque nos rouges n'avaient pas d'autre choix que de remporter pour rester dans la compétition. Vendredi, ils s'étaient inclinés contre les brésiliens 4 à 1. Plusieurs supporters tahitiens dépêchés sur place ont soutenu les Tiki Toa tout le long du match.



Le score s'ouvre en faveur de Tahiti avec un but de Tearii Labaste à la 4ème minute. Les tahitiens réalisent un excellent début de match.



La tension est à son comble lors du deuxième tiers temps. Les deux équipes assurent une très bonne défense. La stratégie de jeu des Tiki Toa et du Japon est très performante. Rappelons que Raimana Li Fung Kuee remplace Naea Bennett au poste de capitaine pour cette rencontre.



Le stress est permanent durant le troisième tiers temps qui marquera le dénouement de ce match. Le Japon égalise avec une frappe de Takuya Akaguma à la 25'34 minutes. Heiarii Tavanae riposte quelques secondes après avec un but qui replace les tahitiens en position de force. Puis, Patrick Tepa marque un troisième but sur un corner.



Les japonais se défendent avec un deuxième but de Takuya Akaguma qui marque à nouveau à la 30'42 minutes. Les rouges mènent donc la compétition avec un but d'avance.



A deux minutes de la fin, les Japonais reviennent et égalisent avec un but du numéro 9 Takuya Akaguma. L'intensité du match monte d'un cran ...



Raimana Li Fung Kuee renchérit à une minute de la fin suite à une belle coopération avec Patrick Tepa.



Tahiti gagne ce match 4 à 3 ! Prochaine étape pour les Tiki Toa : mardi 2 mai contre la Pologne.



Le groupe D se compose de quatre pays : le Brésil, la Pologne, le Japon, et la Polynésie.



Le Brésil a battu Tahiti 4 à 1 vendredi. Le Japon et la Pologne se sont affrontés le même jour. Le match s'est soldé par une victoire japonaise de 9 buts à 4.



Prochains matchs pour ce groupe : Pologne - Brésil ce dimanche à 18 h 30 (heure locale). Tahiti VS Pologne le 2 mai ainsi que Brésil le Japon.