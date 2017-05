Coupe du monde : les Tiki Toa en finale!

le penalty de Teriitau.

Formidables Tiki Toa! Ils disputeront leur deuxième finale consécutive de coupe du monde ce dimanche. Ils affrontaient la redoutable équipe d'Iran aujourd'hui à Nassau, aux Bahamas. Une rencontre cruciale et tendue jusqu'au bout. Le parcours des Tiki Toa a été remarquable depuis le début de la compétition. Ils commencent pourtant par une défaite contre les Brésiliens 4 à 1 mais se rattrapent contre le Japon 4 à 3. Ils enchaînent ensuite les victoires. Ilsécrasent la Pologne avec un score de 8 à 4 et terminent deuxième de la poule D contre les Brésiliens. Jeudi, ils s'imposent contre le Paraguay avec 6 buts contre 4 en quart de finale.Ce samedi matin, les rouges dominent la balle lors du premier tiers temps. Les deux équipes affichent une belle technique. Après deux minutes de jeu, Raimana Li Fung Kuee manque un penalty contre le gardien iranien Peyman Hosseini. Les Tiki Toa gardent néanmoins le cap.Les Tiki Toa continuent à mener le jeu en affichant une possession de balle de 75% contre 25% pour les Iraniens. Mais le match s'annonce compliqué et très stratégique. Le score s'ouvre d'ailleurs en faveur des joueurs iraniens avec une frappe du numéro 6 Ali Nazem sur un corner à la fin du second tiers temps. C'est un coup dur pour les rouges. Ils persistent, et attaquent. Patrick Tepa et Tearii Labaste réalisent de beaux enchaînements et manquent la cage de peu avec un poteau.Les joueurs iraniens sont tous des professionnels depuis deux ans.Les Tahitiens retournent sur le terrain la boule au ventre pour débuter la dernière partie de cette demi-finale. Le gardien iranien Peyman Hosseini bloque une frappe de Jo. Les rouges persistent mais manquent de peu les occasions pour marquer. Les Tiki Toa enchainent les tirs (29) mais le gardien iranien s'y oppose.Le match se renverse à quatre minute de la fin. Les Tahitiens reviennent en beauté avec un but de Patrick Tepa qui égalise sur une déviation de Naea Bennett.Lors de la dernière minute, les iraniens manquent un corner. Les Tiki Toa gardent la possession de balle et ne font aucunes fautes. La fin du troisième tiers temps est annoncée. Les deux équipes repartent pour 3 minutes de prolongation.La tension est à son comble. Aucun but n'est marqué c'est la séance de tirs au but.Elle commence par un but du numéro 6 iranien Ali Nazem. Naea Bennett riposte et égalise. Score : 1 partout. C'est le début d'une séance de tirs au but insoutenable ...Tout s'enchaine : les iraniens inscrivent un deuxième but. Leur talentueux gardien Peyman Hosseini arrêteJonathan Torohia fait la loi sur sa ligne et stoppe le ballon deRaimana Li Fung Kuee sur un score de 2 buts à 2. La bagarre se poursuit. L'Iran rate son penalty sur la barre transversale, mais arrête le tir Tearii