Coupe du monde de beach soccer : défaite des Tiki Toa face au Brésil 4 à 1

Tahiti vaincu lors de ce premier match de la coupe du monde 2017 de beach soccer pour nos Tiki Toa.

Nos Polynésiens rencontraient le Brésil à Nassau, aux Bahamas.



Tahiti a ouvre le score à la deuxième minute de jeu avec un but du numéro 6, Patrick Tepa.



Le Brésil égalise à la 4ème minute suite à une petite erreur de marquage de Labaste. Felipe est l'auteur du premier but brésilien. Le deuxième suit rapidement : Bruno Xavier, capitaine des jaunes, marque à 6'41 minutes.



Le deuxième tiers temps s'ouvre par un 3ème but pour le Brésil. Catarinio marque à 12'49 minutes.



Le joueur remet cela un quart d'heure plus tard et offre le 4ème but de la rencontre aux Brésiliens à 28'45 minutes.



Dans ce groupe D : quatre nations : La Pologne, le Brésil, le Japon et Tahiti.

Quelques heures avant la rencontre entre Tahiti et le Brésil, le Japon et la Pologne se sont affrontés. Le match s'est soldé par une victoire nippone 9 buts à 4. Prochaine échéance pour le groupe : dimanche 30 avril. Deux matchs à l'affiche : Polynésie - Japon et Pologne - Brésil.



Deux victoires sont requises pour se qualifier pour les quarts de finale.



Sachez qu'il s'agit de la seconde coupe du monde pour la Pologne. La dernière remonte à 2006 au Brésil.

Laure Philiber