Coupe de France: Rodez Aveyron bat Tefana par trois à zéro

Malgré une bonne première mi-temps, les Tahitiens n'ont pu endiguer les assauts de Rodez en deuxième période où les Ruthenois ont inscrit les trois buts victorieux. Un résultat logique au vu du fossé qui sépare les deux équipes, d'autant que Tefana a terminé la rencontre à 10.N'oublions pas que Rodez évolue en National 1, le 3 ème échelon professionnel du football français après la Ligue 1 et la Ligue 2 et que Tefana évolue trois divisions en dessous. Les Tahitiens n'ont pas à rougir du résultat, peut être au plus éprouver quelques regrets au regard de la première mi-temps où ils ont fait quasiment jeu égal avec le club métropolitain.