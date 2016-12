Coup de poing sur les prix

Rédaction Web avec David Chang et Jean-Baptiste Calvas

Certains n’ont pas attendu pour tenter de dénicher les bonnes affaires. Ce matin, ils étaient déjà nombreux à sillonner les rayons des magasins participant au boxing day pour se faire un petit plaisir à moindre frais ou pour acheter des cadeaux après l’heure, voire même des décorations de noël, mais à prix sacrifiés. -40, -50 et même -60% sont proposés sur une bonne part des produits."Les prix sont intéressants, alors on en profite pour acheter des cadeaux. Mais ce ne sont pas tous les commerçants qui le font..." indique cette cliente. Mais les commerçants y trouvent aussi leur compte. Outre attirer les acheteurs dans leurs enseignes en cette période creuse, l’opération leur donne aussi l’opportunité de purger les stocks restants à quelques jours des traditionnels inventaires auxquels ils consacrent beaucoup de temps.Pour Jean-Jacques Léou, gérant d'un magasin de sport, "Nous sommes en fin d'année, et donc c'est la période des inventaires et cela nous facilite la tâche d'avoir un peu moins de stock en fin d'année avant les nouveaux arrivages. Cette année nous avons décidé de baisser les prix juste après Noël."Autre raison invoquée, la nouvelle loi mise en place par le gouvernement qui exonère les textiles, des taxes et des droits d'entrée. "Il ne reste que la TVA à s'acquitter, donc les prix de revient à partir de mi-décembre ont chuté de manière importante, environ 20%, ce qui fait que le textile que nous avions en stock avant la loi, a un prix de revient élevé. Tous les commerçants qui ont du stock en textile ont tout intérêt à baisser les prix pour pouvoir nettoyer les stocks et repartir avec un stock au prix de revient compétitif."Seul bémol, les commerçants de Papeete n’ont pas accordé leurs violons. Seul un petit nombre de magasins a décidé de participer à l’opération. D’autres n’en voyaient pas l’utilité car ils avaient, déjà, de leur coté, organisé des opérations promotionnelles avant les fêtes de Noël. Ce que confirme Andrew Jean, responsable d'un magasin de sport du centre Vaima."A compter du 16 au 24 décembre, nous avons organisé une opération "White Christmas" qui consistait à appliquer une réduction de 15% sur les chaussures et les vêtements. De plus en janvier, il y aura les soldes. Voila pourquoi nous ne participons pas à l'opération "Boxing Day". Trop de soldes, tue les soldes."Pour les retardataires à la recherche de prix cassés, le boxing day sera encore d’actualité toute la journée de demain. Avis aux amateurs de bonnes affaires.