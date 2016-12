Coup de couteau mortel : l’auteur présumé des faits écroué provisoirement à Nuutania

J-B. C.

Le quinquagénaire a en effet demandé un délai pour préparer sa défense face au juge des libertés et de la détention, chargé de décider de la détention provisoire. Il sera donc incarcéré jusqu’à mardi, jour où il sera de nouveau présenté au magistrat.Le père de famille avait auparavant été déféré devant un juge d’instruction qui lui a signifié sa mise en examen du chef de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner.Plus tôt dans la journée, le procureur de la République, Hervé Leroy, s’était exprimé face à la presse. Le chef du parquet de Papeete a confirmé que la victime, un étudiant de 21 ans en deuxième année de gestion à l’Université, était bien le petit-ami de la fille du mis en cause.Une relation que le père de famille ignorait. Mais s’il a "pu croire que la victime pouvait être un cambrioleur", il a su dans un second temps "par sa fille" que ce n’était pas le cas, a précisé le magistrat.C’est au moment où cet étudiant sans histoire a voulu récupérer son scooter dans la propriété familiale que l’altercation s’est produite. "Le mis en cause était porteur d’un couteau de cuisine et le faisait tournoyer pour menacer" le jeune homme qui a été "touché à la cuisse"et est décédé "sur la voie publique" d’une hémorragie.