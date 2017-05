Corée du Nord : un missile parcourt 450 km et atterrit en mer du Japon

La Corée du Nord a confirmé qu'elle avait procédé "avec succès" à un tir de missile balistique, a rapporté mardi l'agence officielle KCNA au lendemain de ce nouveau test qui a suscité des condamnations internationales.



Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un "a supervisé" le tir, le troisième en trois semaines, alors que de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU interdisent à Pyongyang de poursuivre ses programmes balistique et nucléaire, et que Washington menace le pays d'une intervention militaire.



"Le missile balistique a volé vers l'est où le jour se levait et a parfaitement atteint sa cible après avoir parcouru la moitié de la distance dont il est capable", a précisé l'agence nord-coréenne.



La Corée du Sud a affirmé lundi que ce missile de type Scud avait parcouru 450 km, tandis que le Japon a précisé qu'il était tombé dans sa zone économique exclusive, qui s'étend jusqu'à 200 milles marins (370 km) de ses côtes.



Le président américain Donald Trump a estimé lundi sur Twitter que la Corée du Nord faisait preuve d'un "grand manque de respect" vis-à-vis de la Chine, seul allié du régime de Pyongyang.