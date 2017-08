Congrès des communes : Quelle feuille de route les maires ont-ils défini pour la seconde partie de leur mandat?

Pas de résolution pour clore ce 28ème congrès des communes, contrairement à l’an passé. Après quatre jours d’introspection, les maires ont établi leur feuille de route jusqu’à 2020. Trois constats majeurs s’imposent : pour remplir leurs objectifs respectifs, les tavana ont besoin d’outils législatifs plus adaptés à leurs réalités, ils doivent parvenir à assurer le financement des missions qui leurs sont dévolues et définir les moyens de leur développement. "Il y a sans doute des évolutions législatives à prévoir, pour l'intercommunalité notamment, où je considère qu'en effet, le CGCT est peu adapté aux singularités de la Polynésie française", concède le Haut-commissaire, René Bidal. "Pour autant, il faut maintenir la cohésion du Pays, et éviter que chaque maire voie les possibilités qui existent à la seule échelle de sa commune. L'un des intérêts de ces congrès annuels est de leur faire partager les difficultés qui dépassent leur communes, et que l'on rencontre à l'échelle du Pays. Les maires, je les rencontre très souvent sur leurs problématiques. Je crois qu'il y a une grande attente de connaissance, de pédagogie, d'échanges d'informations... Il y a également, de la part du président du Pays comme de moi-même la volonté de faire savoir les difficultés, les réussites et les enjeux qui se situent non pas uniquement dans leurs communes respectives, mais au niveau du Pays... de manière à ce qu'il n'y ait pas de fantasme particulier sur ce que pourrait être une intercommunalité, une compétence générale attribuée aux communes, une fiscalité locale... Non, il faut aussi préserver la cohésion polynésienne, et la solidarité à l'intérieur des archipels. Le Pays en sera plus fort si cette cohérence à l'échelle du Pays demeure. Pour autant, il faut échanger avec les maires, expliquer les choses, pour connaître les besoins, et éventuellement adapter les politiques publiques", indique René Bidal.