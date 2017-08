Concours pour l’innovation numérique : les concepteurs d’une application sur les randonnées primés

Rédaction web

10 concepteurs ont été récompensés sur les 34 qui avaient participé à ce concours. Stéphanie Chang Chen Chang, Tamatea Sachet et William Joseph ont remporté le premier prix, doté d’une récompense de 3,5 millions de francs.Ce trio travaille actuellement sur une application recensant les diverses randonnées possibles au fenua.« L’idée c’est de pousser les Polynésiens à marcher (….) Mais l’on veut aussi aider les touristes à trouver les randonnées », explique Tamatea Sachet qui précise que cette application n’est pas là pour concurrencer les guides mais, au contraire, pour les « aider » eux-aussi.La première version de l’application sur Android devrait être lancée avant la fin de l’année avant d’être disponible sur IOS. Les 3,5 millions de francs obtenus permettront de concrétiser le projet.Le deuxième prix du concours a été décerné au projet «Arioi expérience », un site internet d’apprentissage du Ori tahiti créé par Hinatea Colombani.Quant au troisième, il a été remis à Nathalie Colin-Fagotin pour le projet « FamiliPsy », une plateforme d’e-learning et d’accompagnement, pour aider les parents de Polynésie et d’ailleurs.