Concours littéraire de la Délégation : 25 nouvelles en compétition

Jean-Marc Hastings, le directeur France-Europe d’Air Tahiti Nui explique, dans un communiqué diffusé par la Présidence, que parmi ces écrits figurent « de belles surprises ».« De vrais talents peuvent s’affirmer et se révéler au travers de cette initiative intéressante de la Délégation », ajoute-il.Une grande partie des textes proposés sont des récits ou témoignages, mais certaines nouvelles « surprennent agréablement de par leur style recherché et littéraire, tantôt dans la fiction, tantôt en croisant mythes polynésiens et Histoire, quelques fois sous forme poétique et lyrique », renchérit Lucile Bambridge, prestataire au service de l’association des éditeurs de Tahiti et des îles.Le lauréat sera distingué lors d’une soirée littéraire le 14 septembre à la Délégation de la Polynésie française. Il recevra un billet offert par la compagnie Air Tahiti qui lui permettra de participer et de partager son expérience au salon du livre de Papeete. Les autres participants seront également récompensés.