Concours : le Pays recrute près d'une centaine de personnes

Un arrêté paru au Journal officiel du 27 décembre annonce le recrutement par concours externe et interne, de 95 attachés d'administration de catégorie A, relevant de la fonction publique de la Polynésie française. Un recrutement pour le moins important.80 attachés d'administration de catégorie A seront recrutés en externe dont :- 42 postes dans la spécialité "droit" ;12 postes dans la spécialité "finances publiques" ;- 8 postes dans la spécialité "économie" ;- 8 postes dans la spécialité "ressources humaines" ;- 1 poste dans la spécialité "conservation du patrimoine" ;2 postes dans la spécialité "communication" ;- 7 postes dans la spécialité "statistiques".Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau BAC + 3 ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau II inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Le concours est également ouvert aux candidats ayant suivi une formation à l'étranger d'une durée au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat et autorisés à concourir par la commission d'évaluation des diplômes ou titres étrangers créée par la délibération n° 2000-119 AP F du 12 octobre 2000.L'âge minimum d'admission à concourir est fixé à 18 ans accomplis au 1er janvier 2016. La limite d'âge maximale pour se présenter au concours externe est fixée à 60 ans au 1er janvier 2016.Les 15 autres attachés seront recrutés en interne :- 9 postes dans la spécialité "droit" ;- 2 postes dans la spécialité "finances publiques" ;- 1 poste dans la spécialité "économie" ;- 3 postes dans la spécialité "ressources humaines".Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique de la Polynésie française, qui justifient, au 1er janvier 2016, d'une durée de service effectif de trois ans au moins dans un service administratif ou un établissement public administratif de la Polynésie française, compte tenu de la période de stage ou de formation.Les dossiers d'inscription seront disponibles à compter de vendredi 30 décembre : à la direction générale des ressources humaines, immeuble Papineau, rue Tepano-Jaussen, 5e étage, et sur le site internet : www.fonction-publique.gov.pfLa date de clôture des inscriptions est fixée au lundi 30 janvier à 12 heures.