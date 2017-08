Concours : 14 millions de prix pour favoriser le développement de l’économie circulaire

Rédaction web

Les porteurs de projets, particuliers comme entreprises, ont jusqu’au 6 octobre prochain pour déposer leurs candidatures à la Direction de l’Environnement.Les projets doivent entrer dans au moins l’un des 3 champs d’actions établis qu’il s’agisse d’écoconception, de recyclage, ou de transformation des déchets en vue de leur réutilisation.« Il s’agit d’inciter les chefs d’entreprise à penser durable et à proposer des innovations. Le but de ce concours est aussi de favoriser la création d’emplois », explique Augustine Shan Sei Fan, chargée d’affaires à la Direction de l’Environnement.« L’économie circulaire est quelque chose qu’il faut que l’on pousse », renchérit le ministre de l’Environnement, Heremoana Maamaatuaiahutapu, qui rappelle toutefois que contrairement aux idées reçues, le fenua est en avance sur bien des pays en matière de protection de l’environnement.« Nous avons le plus grand sanctuaire de baleines au monde, nous produisons 38% d’énergie renouvelable et nous avons été le premier pays à protéger les requins ».Les autorités souhaitent que les projets présentés concernent d’autres îles que Tahiti. Les dossiers venant des îles bénéficieront d’ailleurs d’une bonification automatique de 5 points sur un total de 45 points.Une présélection retiendra les dix meilleurs dossiers. Le jury procédera ensuite à l’audition des candidats retenus. Et les résultats du concours seront dévoilés le 15 novembre prochain.Le 1prix remportera un chèque de 5 millions de francs, le second, 4 millions, et le 3ème, 3 millions. 500 000 francs seront alloués au 4ème, 5ème, 6ème et 7ème prix.