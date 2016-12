Concert privé sur son 31 avec Manuia 4 Pacific

De l'hawaiian reggae, du ragga et de la biguine, ...des rythmes chauds qui vont vous mettre de bonne humeur pour cette fin d'année et vous donner envie de swinguer. Et cela grâce au groupe "Manuia 4 Pacific" qui va chauffer la scène.Ils étaient quatre à la création du groupe, avec des rêves et des chansons pleins la tête. Pour "Concert Privé", ils seront sept à se produire et à interpréter 12 nouvelles compositions signées Georges WILLIAMU.Dans la « Découverte du mois », faites la connaissance de Isabelle Teraiapiti. Cette passionnée de musique a monté une société de distribution de musique en ligne. Elle nous en dit plus dans le reportage.Concert Privé, c’est aussi l’actualité musicale du Pacifique avec le «buzz musical», le «TOP 5».