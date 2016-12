Concert Blues Hôtel

Organisé par le Collectif Tahiti Rock en partenariat avec Artnow, le concert a réuni sur la scène du Méridien Tahiti deux pointures du genre : Gaëlle Buswel et Honeymen.



Auteur, compositeur, guitariste et interprète, Gaëlle Buswel a remporté le prix Cognac Passions de la Révélation française 2016 et a assuré avec ses musiciens les premières parties d'Iggy Pop. Le duo Honeymen c'est du pur blues à l'ancienne.



Gaëlle Buswel et Honeymen, deux tendances aux antipodes du genre mais une seule passion la blues music.