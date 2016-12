SOCIÉTÉ

Comment éviter la gueule de bois?

Samedi 31 Décembre 2016 à 08:49 | Lu 194 fois

SANTE - Le réveillon du nouvel an est souvent synonyme d'excès de nourriture et d'alcool. Et les lendemains de fête sont souvent très pénibles à moins d'avoir des remèdes efficaces. C'est ce que Sam Teinaore et Esther Parau Cordette ont tenté de trouver pour vous. Du remède de grand-mère à celui du pharmacien, tout est bon. Mais le plus efficace reste tout de même de ne pas abuser.

