Commémoration de l'Anzac Day

L'Anzac, "Australian and New Zealand Army Corps" (corps d'armée australien et néo-zélandais), désigne les troupes originaires d'Océanie ayant combattu durant la Première guerre mondiale.Dans le cadre de la lutte contre l'empire ottoman (Turquie), allié de l'empire Austro-Hongrois et de l'Allemagne pendant la Première guerre mondiale, les forces alliées ont été chargées de s'emparer d'Istanbul.Le 25 avril 1915, commence le débarquement de l'Anzac à Gallipoli, sur un promontoire étroit couronné de fortifications, sous le feu nourri des armées turques. Les australiens parviennent à occuper le sommet de la première colline. Le général turc Kemal Pacha lance une contre-attaque victorieuse. Plus de 10 000 australiens et néo-zélandais furent tués au cours de cette bataille.Les soldats de l'Anzac étaient aux côtés de leurs camarades de combat du premier Bataillon du Pacifique pendant la Guerre de 14-18, ainsi que durant la seconde guerre mondiale, lors des combats d'Afrique du nord et d'Italie.