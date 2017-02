Combien dépensent les croisiéristes en escale à Tahiti ?

Rédaction web (Interviews : Thomas Chabrol / Tauhiti Tauniua Mu San)

Pauline, touriste anglaise, a prévu 180 dollars soit environ 18 500 Fcfp pour son escale à Tahiti. "Ils nous ont expliqué sur le bateau que Tahiti est une île chère comme Bora Bora donc nous avons prévu environ 180 dollars US pour la journée". En plus de ces 180 dollars, elle a réservé depuis le bateau un tour à environ 100 dollars par personne. Ce qui fait un total de dépenses de 280 dollars pour sa journée à Tahiti, soit près de 30 000 Fcfp. Elle explique que certains touristes, pour ne pas trop dépenser, retournent à bord pour manger le midi.Mais malgré les tarifs élevés à Tahiti, Pauline espère bien revenir et visiter plus longuement l'île polynésienne. "C'est un bel endroit. J'espère revenir un jour. Nous n'avons pas assez de temps pour voir toutes les belles choses de l'île et en apprendre plus sur son histoire."