Collaborer pour mieux entreprendre

Rédaction Web avec communiqué

Ce Forum des entrepreneurs de Punaauia s’adresse aux PME (petites et moyennes entreprises) et TPE (très petites entreprises) de la commune avec pour objectif d’instaurer une collaboration active entre les services municipaux et les acteurs économiques de Punaauia, permettant ainsi de développer les orientations économiques de la commune avec une meilleure visibilité des perspectives à venir.Rappelant l’importance d’associer les communes à l’ensemble des projets du Pays programmés sur leurs territoires, le Vice-Président a présenté les trois projets sur Punaauia actuellement en phase d’études : l’extension du Centre d’hébergement des étudiants d’Outumaoro, avec 4 nouveaux bâtiments totalisant 83 logements, le projet de réhabilitation du musée de Tahiti et des îles, Te Fare Manaha, et le projet « Le Village Tahitien » sur le site d’Outumaoro.Ce dernier projet a été reconfiguré avec une viabilisation et un allotissement de l’ensemble du site porté par le Pays avec la contribution de partenaires publics et privés, afin de pouvoir attirer des investisseurs plus modestes, aussi bien locaux qu’étrangers. Les lots pourront ainsi être cédés sous forme de baux aux promoteurs/investisseurs.Dans l’attente du développement de ce projet touristique majeur, le Vice-Président a engagé un projet d’aménagement d’un parc et d’une plage sur une partie du site en bord de mer. L’objectif est d’en faire bénéficier la population, et d’y développer des manifestations commerciales et sportives. L’inauguration des premiers aménagements est prévue durant les grandes vacances scolaires de juillet et août.Enfin, le Vice-président a rappelé le plan d’actions économiques en faveur des entreprises avec le renforcement des dispositifs d’accompagnement à la création d’entreprises, la poursuite du plan de stabilité fiscale, la diminution progressive du taux d’IS (impôt sur les sociétés), la revue et l’adaptation du régime fiscal des TPE et les nouvelles mesures fiscales en faveur de la compétitivité des entreprises.