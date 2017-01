Cofinancement Etat/Pays : Nicole Sanquer présente deux projets à Ericka Bareigts

Rédaction Web avec communiqué

A cette occasion, la ministre des Outre-mer a tenu à exprimer son soutien et sa solidarité aux victimes des dernières intempéries en Polynésie française.Nicole Sanquer a proposé le cofinancement Etat/Pays des projets de construction d’un complexe sportif à Hitiaa, ainsi que d’un centre technique de surf et de Beach Soccer à Papara, plus précisément à Taharuu.Elle a ainsi souhaité leur inscription au Fonds Exceptionnel d’Investissement (FEI). Ce fonds, doté d’une enveloppe annuelle de dix millions d’euros est destiné à aider les territoires d’Outre-mer à financer une mise aux normes, voire une construction d’infrastructures sportives. Le plan de financement s’étale sur quatre ans.Ericka Bareigts a indiqué que les deux dossiers seraient bien examinés, en février, en commission d’arbitrage. "Ces deux opérations avaient déjà un plan de financements. Elles sont présentées au FEI dans l’espoir d’une participation plus forte de l’Etat", a confié Nicole Sanquer.Le permis de construire de Hitiaa a été déposé ce mois-ci. Le démarrage des travaux est espéré en mai ou juin de cette année. A Papara, la construction devrait intervenir au cours du premier semestre 2017.Enfin, Nicole Sanquer a souhaité formaliser la possibilité pour les cadres "Jeunesse et sport" polynésiens de s’inscrire au plan de formation national : "C’est pour nous une opportunité de former et océaniser nos cadres", a assuré la ministre, avec pour objectif leur permettre de suivre des formations en métropole.Lors de sa mission à Paris, la ministre de l’Education va, de surcroît auditionner, durant quatre jours, une quarantaine de candidats à des postes de chef d’établissement ou chef d’établissement adjoint. Pour la rentrée scolaire, vingt postes sont ouverts en Polynésie. Cette étape fait suite à celle des mutations internes menées en ce tout début d’année.