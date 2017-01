Cocaïne : les deux saisies de ces derniers jours seraient liées

J-B. C.

Les douaniers se sont invités à bord du « Mojito » (ici en photo ), dans la soirée de lundi, un catamaran qu’ils ont fouillé de fond en comble avant de découvrir plusieurs centaines de cocaïne, comme l’a révélé Polynésie 1ere.Deux hommes ont été interpellés lors de cette opération. Selon nos informations, cette nouvelle affaire serait liée à celle ayant occupé les militaires du Prairial, la semaine dernière, et qui a également permis la découverte de plus de 400 kilos de drogue.La juridiction interrégionale spécialisée de Paris s’est d’ailleurs saisi des deux dossiers. Tous les mis en cause devraient donc être déférés dans le jour à venir au palais de justice de Papeete avant d’être probablement écroués dans l’attente de leur transfert en métropole.