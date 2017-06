Climat : Trump quitte l'accord de Paris, consternation à travers le monde

La réponse des Européens, tranchante, ne s'est pas fait attendre: s'ils "regrettent" cette décision, Berlin, Paris et Rome ont souligné, dans un communiqué commun, que l'accord ne pouvait en aucun cas être renégocié.



"L'accord de Paris durera. Le monde peut continuer à compter sur l'Europe", a martelé le commissaire européen à l'Action pour le climat, Miguel Arias Canete.



Jugeant que Donald Trump avait commis "une erreur" pour les intérêts de son pays et "une faute" pour l'avenir de la planète, le président français Emmanuel Macron a appelé les scientifiques, ingénieurs et entrepreneurs américains à venir travailler en France sur "des solutions concrètes" pour le climat.



A l'offensive, passant à l'anglais, il a souligné la responsabilité commune de tous les pays: "Make our planet great again", a-t-il lancé, dans une paraphrase du slogan de Donald Trump ("Make America great again").



Le Premier ministre danois Lars Lokke Rasmussen a déploré une "triste journée pour le monde".



Barack Obama a amèrement regretté cet arbitrage de son prédécesseur : "J'estime que les Etats-Unis devraient se trouver à l'avant-garde. Mais même en l'absence de leadership américain; même si cette administration se joint à une petite poignée de pays qui rejettent l'avenir; je suis certain que nos Etats, villes et entreprises seront à la hauteur et en feront encore plus pour protéger notre planète pour les générations futures".