Clafoutis à la mangue

Je commence avec la mangue que j’épluche, je la nettoie sous l’eau froide et je la coupe en cubes de taille moyenne.Dans un moule beurré à l’avance, je dépose mes cubes de mangue dans le fond.Je passe ensuite à la pâte à clafoutis, je mélange la farine et le sucre, j’y ajoute les œufs et je finis avec le lait.Je verse ensuite ma préparation sur les mangues dans le moule à gâteau et c’est parti pour la cuisson.Je le sers ensuite à table chaud ou froid.