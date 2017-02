Circulation rétablie dans la vallée de la Papenoo

Rédaction Web

Selon le responsable de l'équipement sur la Cote Est, Willie Mac Carthy, la terre et les troncs d'arbres qui sont tombés seront triés et devraient servir à boucher un trou situé au fond de la vallée. Le responsable de l'équipement demande aussi aux usagers de cette route, la plus grande prudence en ces temps de pluies, car un autre éboulement pourrait arriver.