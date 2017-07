Cinquième soirée du Heiva - Toahiva, pour l'amour de la langue

Pas facile de succéder aux danseurs de Pupu tamarii Papara oire qui avaient pris jeudi une sérieuse option sur le Prix Gilles Hollande, qui récompense le meilleur groupe amateur. D'autant plus que les gradins latéraux étaient très clairsemés vendredi. Peut-être à cause de l'absence de groupe professionnel, ou parce que le bal populaire de Papeete a fait de la concurrence à To'ata.Mais Erai te toa no Avera ne vient pas pour faire de la figuration. L'an passé, le groupe, créé seulement quelque mois plus tôt, avait décroché deux belles troisièmes places au Heiva : dans le concours du meilleur danseur, et surtout, en Hura ava tau. Cette année, les 80 danseurs voulaient faire encore mieux.