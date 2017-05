Cinq cents incorruptibles à l'assaut des mots

Mike Leyral

Mercredi, 500 enfants ont pu venir avec leur classe au Centre de Lecture, face à l'école Tuterai Tane. Ils ont pu discuter avec des auteurs comme Simone Sanchez ou Patrick Chastel, mais aussi des illustrateurs et des éditeurs. Et ils se sont mesurés sur leur connaissances des livres, autour de jeux de société, d'énigmes et même de tablettes numériques.