Cinq ans de prison ferme pour le braqueur de la Socredo

Rédaction web avec Sam Teinaore

L’auteur du braquage a déjà tenté à deux reprises de braquer une banque avec une arme. A chaque fois sans véritable succès. Selon le psychiatre, l'individu de 49 ans, souffrirait de schizophrénie, et les risques qu'il récidive seraient importants.Pour mémoire, il avait menacé l'un des cadres d'une agence Socredo avec une arme blanche, et s'était enfui avec 50 000 Fcfp avant d'être interpellé quelques mètres plus loin. A la barre le prévenu a déclaré qu’il avait préparé son coup depuis un mois.