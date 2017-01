Ciné Nui : les oubliés des Golden Globes

Magazine présenté par Ramzi Malouki

Réalisé par Tavaka Tairapa



Emily Blunt, Kate Beckinsale, Kevin Costner ou encore Tom Hanks... ils font partie de la liste des acteurs et actrices qui auraient mérité une nomination pour les Golden Globes.



Organisée par la Hollywood Foreign Press Association, la cérémonie des Golden Globes récompense chaque année les stars du petit et du grand écran. Il s'agit aussi d'une étape primordiale dans la course aux Oscars.



Quels stars de la télé et du cinéma ont été oubliés par l'association ? Reportages, interviews, vous saurez tout avec Ramzi Malouki dans "Ciné Nui".