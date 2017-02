Ciné Nui : les SAG Awards 2017, la répétition des Oscars

Magazine présenté par Ramzi Malouki



CINE NUI est à la 23e édition des Screen Actors Guild SAG Awards, la seule cérémonie hollywoodienne où les 10 mille acteurs hollywoodiens votent pour leurs collègues. Considérée comme la répétition des Oscars, la cérémonie rassemble chaque année les plus grandes stars du petit et du grand écrans. Parmi les nominés au titre de meilleur acteur, nous retrouvons Andrew Garfield, héros de "Tu ne tueras Point" et "Silence". L'acteur a parfaitement réussi a nous faire oublier son personnage de "Spider-man".



On reste dans la cour des super-héros avec le nouveau Batman....en LEGO, qui sortira prochainement dans vos salles. Découvrez la bande annonce du film qui devra plaire aux petits comme aux grands enfants.



Réalisé par Tavaka Tairapa