Ciné Nui fête les 40 ans de Rocky

En 1977, sortait dans les salles Rocky. 40 ans plus tard, la saga est toujours d’actualité, avec "Creed", qui a relancé la franchise.



Zoom sur la saga avec les interviews de Sylvester Stallone et d'Irwin Winkler, deux monstres sacrés du cinéma.



Irwin Winkler, est une légende du grand écran. Il a produit "New York New York", "Raging Bull", "Les Affranchis", récemment "Le loup de Wall Street"… 57 ans de carrière et beaucoup d'anecdotes à nous raconter.



Sylvester Stallone a été nommé aux Oscars, il y a deux ans pour "Creed". Rencontre avec "Sly", qui reviendra sur Sa carrière, sa vie, sa famille.



Photo : Sylvester Stallone en interview

Magazine présenté par Ramzi Malouki