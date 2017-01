Ciné Nui en route pour les Golden Globes

Magazine présenté par Ramzi Malouki

Réalisé par Tavaka Tairapa



La 74e cérémonie des Golden Globes aura lieu le 8 janvier prochain à Los Angeles. Une grande soirée de prestige qui récompense le cinéma et la télévision et qui réunit chaque année les stars de Hollywood.



En attendant de découvrir le palmarès dans les magazines à venir, Ramzi Malouki fait le tour des nominations. Qui a reçu le plus de nominations ? Qui part favori ? Quelles sont les révélations de l'année ?



Vous le saurez avec votre magazine "Ciné Nui"