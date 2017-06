Ciné Nui en route pour les Emmys

Magazine présenté par Ramzi Malouki



115 séries ont été diffusées sur les grandes chaines US, depuis la rentrée. Ajoutez à cela les fictions disponibles sur le câble, les plate-formes de streaming et la VOD. Parmi ce panel de série, lesquelles seront nommées pour les prochains Emmys ? Quel acteur ou actrice repartira avec le trophée tant convoité?



En attendant la 69ème cérémonie des Emmy Awards, le dimanche 17 septembre au Microsoft Theater de Los Angeles, Ramzi Malouki vous propose un petit tour d'horizon des acteurs qui font le buzz.



On commence avec Geoffrey Rush, qui prend les traits du plus grand savant du 20ème siècle : Albert Einstein dans la série "Genius". L'acteur nous en dit plus sur son rôle au micro de Ciné Nui.



"This is Us" la série qui fait un carton aux USA avec 10 millions de téléspectateurs à chaque épisode. Dans le casting, nous avons Mandy Moore qui revient sur le devant la scène. Rencontre avec l'ancienne chanteuse.



Y-a-t-il une vie après "Mad Men"? Pour Elisabeth Moss c'est sur avec "The Handmaid's tale".