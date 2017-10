Ciné Nui à la conquête de Blade Runner

35 ans ans après sa sortie, "Blade Runner", le film mythique de Ridley Scott revient sur le devant de la scène avec "Blade Runner 2049".



Réalisé par Denis Villeneuve, le film réunit sur l'affiche les stars Harrison Ford et Ryan Gosling. Ramzi Malouki, notre correspondant aux Etats Unis nous propose de revenir sur cette belle aventure dans "Ciné Nui".



Ce sera l'occasion d'une visite guidée de Downton Los Angeles avec ses décors mythiques immortalisés, entre autres, dans "Blade Runner". Du Bradbury Building aux cinémas rénovés récemment, le quartier recèle des trésors d'architecture et monuments historiques.



Quand aux sorties ciné, découvrez celle de la semaine : le remake de "L’expérience interdite" avec Nina Dobrev. Ramzi Malouki était à la première du film et a interviewé l'actrice.





Magazine présenté par Ramzi Malouki