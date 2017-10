Ciné Nui à la Première de Thor Ragnarok

Cette semaine, retrouvez Ramzi Malouki sur le tapis rouge de "Thor Ragnarok". La saga sur le Dieu de la Foudre continue avec un nouveau volet. Cette fois-ci, il sera accompagné dans ses nouvelles aventures, de Hulk. Ramzi les a rencontrés en personne à la première.



Vous ferez connaissance avec le Maori le plus cool d'Hollywood. Il s'appelle Taika Waititi, il est néo-zélandais, et il a mis en scène ce troisième volet de la saga.



Ramzy en profitera pour vous proposer un "Ciné NUI spécial consacré aux films de l'univers cinématographique de Marvel. vous saurez tout sur les prochaines sorties.



Focus également sur l'homme qui a crée tous les super-héros, de Spiderman à XMEN, en passant par Iron Man et bien sur Thor : Stan Lee. Ramzi a rencontré ce jeune de 95 ans, surnommé le "Pape de Marvel".



Photo : Chris Hemsworth

Crédit : Ramzi Malouki

Magazine présenté par Ramzi Malouki