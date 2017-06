Ciné Nui Spécial Wonder Woman

Magazine présenté par Ramzi Malouki



Elle porte depuis sa création les combats du féminisme. Wonder woman, l’alias de Diana Prince a fêté ses 75 ans et fait son grand retour au cinéma, avec Gal Gadot dans le rôle de la super héroine. Ramzi Malouki a rencontré la réalisatrice Patty Jenkins et l'actrice principale.



Ciné Nui continue son tour d'horizon des actrices qui jouent des super héroines. Brie Larson... Depuis son Oscar pour Room, elle a touché à tous les genres. Films indépendants, blockbusters, films de super héros, elle sera Captain Marvel, elle est même passé derrière la caméra pour réaliser son premier film…..Brie Larson est la star d’un nouveau film complètement halluciné : "Free Fire". Au casting, on retrouve Armie Hammer, Cillian Murphy, le sud africain Sharlto Copley, Sam Riley.