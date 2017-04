Ciné Nui Spécial Super et Anti Héros

Magazine présenté par Ramzi Malouki



C’est quasiment confirmé. Chris Evans, va rendre son bouclier de Captain America. Son contrat avec Marvel arrive à expiration. Un 4ème Captain America et le chapitre est clos. Ce qui n’a pas empêché l’acteur de se concentrer entre les tournages d’Avengers et de Captain sur d’’autres rôles, complètement à l’opposé du super héros.

Ciné Nui vous emmène à la première de "Mary", en version originale "Gifted". Dans ce film, le personnage de Chris Evans, va lancer une bataille judiciaire contre sa propre mère, le grand mère de Mary, pour conserver la garde de sa nièce. L'acteur nous en dit plus sur son rôle.



Dans les sorties de la semaine, zoom sur le nouveau volet de la saga Fast and Furious. Cette fois-ci Vin Diesel nous emmène à New York. Razmi Malouki a rencontré les stars du casting : Dwayne Johnson, Jason Statham et la magnifique Charlize Theron



Réalisé par Tavaka Tairapa