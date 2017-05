Ciné Nui Spécial Come-back

Magazine présenté par Ramzi Malouki



De nombreux acteurs reviennent sous les feux des projecteurs. On commence avec Pierce Brosnan qui est à l'affiche d'une nouvelle série intitulée "The Son". Elle raconte l'ascension de la famille McCullough à travers plusieurs générations. C'est "Dallas" mais en western.



Elisabeth Moss, alias Peggy Olson dans "Mad Men", fait aussi son come-back. Elle brille dans le rôle d"Offred dans la série "The Handmaid’s Tale". Adaptée du roman éponyme de Margaret Atwood, la série présente un monde avec un nouvel ordre établi reposant très fortement sur la religion. Découvrez des images.



Réalisé par Tavaka Tairapa